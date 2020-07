Argomento molto discusso negli ultimi giorni e oggetto delle recenti indiscrezioni è la capacità della batteria dei prossimi smartphone in commercio e la decisione dei principali produttori di dispositivi, come Apple e Samsung, di eliminare dalle confezioni dei loro smartphone il caricabatteria. Notizie che lasciano l’amaro in bocca a tantissimi utenti che, nonostante la riduzione degli accessori, potrebbero andare incontro a costi addirittura più alti rispetto agli standard. Una ventata d’aria fresca arriva però da Oppo che ormai da tempo rivolge la sua attenzione sui sistemi di ricarica rapida Vooc e che, proprio nelle ultime ore, sembra aver annunciato la presentazione di nuovi dispositivi che sarebbero in grado di ricariche gli smartphone in pochi minuti.

Oppo si dedica alla ricarica super-rapida e presenta nuovi dispositivi!

Non si hanno notizie in merito alla data di presentazione o al costo previsto ma sappiamo già che l’azienda lancerà quattro dispositivi di ricarica super-rapida capaci di soddisfare le esigenze di tutti.

Oppo 125W Flash Charge è il dispositivo più rapido. Si tratta di un alimentatore con cavo in grado di dare il 40% di autonomia a uno smartphone con batteria da 4.000 mAh in soli 5 minuti, raggiungendo il 100% in soli 20 minuti di ricarica. Stesse capacità sono garantite dal caricabatteria wireless Oppo 65W AirVooc.

Altri due dispositivi decisamente innovativi sono Oppo 50W mini super Vooc Charger e Oppo 110W mini flash Charger. I due caricatori portatili attirano l’attenzione soprattutto per le loro dimensioni decisamente ridotte.

Tutti i caricabatteria contengono dei termosensori che rendono sicura la ricarica impedendo al dispositivo di superare i 40°.