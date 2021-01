Black Mirror, After Life, Sex Education: è giunto il momento della verità

Netflix ci tiene alla soddisfazione dei suoi spettatori, e per tale ragione ogni mese dà vita ad alcune serie tv adatte a qualsiasi età. Introducendo Sex Education, vi elenchiamo le serie teen simili a quest’ultima: GOSSIP GIRL, LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA, SKINS, BABY, TEEN WOLF, PRETTY LITTLE LIARS, TREDICI, THE END OF THE F***ING WORLD, I AM NOT OKAY WITH THIS, THE SOCIETY, SCREAM, SKAM ITALIA, COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA), ATYPICAL, INSATIABLE, GLEE, THE A LIST. Vi sono poi serie tv di genere drammatico, fantascienza e thriller, come ad esempio Black Mirror, oppure After Life. A proposito, ecco le nuove notizie su Black Mirror, After Life, Sex Education.

Black Mirror, After Life, Sex Education: le novità del 2021

Iniziamo con le buone notizie in modo tale da prepararvi a quelle peggiori. Per quanto riguarda After Life, Ricky Gervais (protagonista) ci ha stupiti dichiarando: “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione”. E ha continuato: “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio grasso deretano e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”. Dopo la seconda season uscita lo scorso 24 Aprile, non manca molto alla terza stagione.

Anche Sex Education ci dà buone notizie: la serie tv è stata riconfermata, anche se ancora non si sa bene quale sarà la data prescelta per il grande ritorno.

Ecco che arriva la brutta notizia: i creatori di Black Mirror non rinnoveranno la loro serie tv in quanto hanno scelto di prendersi un periodo di pausa per dare sfogo a delle nuove idee totalmente diverse.