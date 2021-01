Anche nel 2021 Iliad sarà protagonista nel campo della telefonia nazionale. L’operatore francese si conferma già in queste prime settimane del nuovo anno una realtà consolidata del panorama italiano, con novità quali una nuova tariffa – la Giga 70 – e l’arrivo del 5G. La vera sorpresa per il 2021 sarà però la telefonia fissa con l’arrivo ufficiale delle prime ricaricabili con la Fibra ottica.

Iliad, entro l’estate internet in Fibra ottica per tutti i clienti

La disponibilità di offerte che prevedono servizi per la Fibra Ottica è sempre più vicina per gli utenti di Iliad. Il provider francese a breve potrebbe replicare il modello consolidato delle tariffe a basso costo anche nel settore della telefonia domestica.

Già a partire dalla scorsa estate, Iliad ha dato vita a colloqui esplorativi con Open Fiber per raggiungere un’intesa su una partnership volta a garantire la distribuzione delle reti in Fibra Ottica sul territorio italiano. Così come altri operatori, come WindTre o Fastweb, anche Iliad si affida quindi alla società di Enel e Cassa Depositi e Prestiti.

Altro fattore da non sottovalutare è l’ok che la compagnia ha ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Il dicastero che si occupa della telecomunicazioni ha autorizzato l’ingresso di Iliad anche nel campo della telefonia fissa. Ciò rende le tempistiche di Iliad molto più prossime.

La prospettiva per gli utenti di Iliad che desiderano offerte low cost per la telefonia fissa è quindi a breve e medio termine. Già entro il mese di giugno, il gestore potrebbe presentare le prime iniziative commerciali.