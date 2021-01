C’è una partenza sprinti di Iliad per questo 2021. In attesa di grandi novità annunciate come il 5G o la Fibra Ottica, il provider francese mette a disposizione di tutti i nuovi clienti la tariffa a tempo limitato Giga 70. Sino al 21 Gennaio, tutti coloro che attiveranno una SIM con Iliad potranno beneficiare di questa occasione unica.

Iliad, le tariffe a listino da aggiungere alla nuova promo Giga 70

Il pacchetto base della Giga 70 di Iliad prevede consumi senza limiti per telefonate ed SMS con la presenza di 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è ovviamente low cost: agli abbonati sarà richiesto solo il pagamento di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Come naturale, sino al 21 Gennaio la Giga 70 sarà la promozione già conveniente per il pubblico. Tuttavia, i possibili nuovi abbonati potranno attivare anche le classiche tariffe di listino: Giga 50 e Giga 40.

Iliad conferma in maniera integrale anche nel 2021 il pacchetto della Giga 50. Gli abbonati avranno telefonate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di soli 7,99 euro al mese. La novità del listino di Giga 50 sta nelle nuove soglie per il roaming UE: gli abbonati avranno ora 5 Giga per internet dall’estero.

A completare le promozioni di Iliad c’è poi la Giga 40. Il prezzo di questa promozione resta confermato in 6,99 euro al ogni trenta giorni. Il pacchetto per gli abbonati anche non cambia con chiamate illimitate verso tutti, SMS senza limiti e 40 Giga per la connessione internet in 4G.