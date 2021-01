Nel mese di Gennaio WindTre ha programmato una serie di vantaggiose iniziative per i suoi nuovi abbonati. Il gestore arancine punta ancora una volta sulle ricaricabili low cost che prevedono minuti senza limiti e Giga per la navigazione internet quasi illimitati. Per questa ragione, una delle migliori tariffe del mese è la WindTre Star+.

WindTre contro Iliad: la sfida con la tariffa da 100 Giga a meno di 10 euro

Il pacchetto di questa promozione speciale prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia con anche 100 Giga per la connessione internet, da utilizzare sotto rete 4G e sotto rete 4,5G. Il costo finale per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Come per altre ricaricabili di WindTre tutt’ora disponibili, il gestore ha aperto questa iniziativa a tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altro gestore mobile. Potranno quindi accedere a questa esclusiva offerta tutti gli attuali clienti che hanno una SIM attiva con TIM, Vodafone ed Iliad. Per l’attivazione i clienti devono rivolgersi in uno store di WindTre sul territorio nazionale.

WindTre con la tariffa Star+ si è prefigurata l’obiettivo di gareggiare con la Giga 70 di Iliad. Il confronto tra le due promozioni è presto fatto. La soglie di consumo dell’offerta WindTre allo stato attuale sono superiori rispetto a quella di Iliad: in un primo caso sono previsti 100 Giga, nel secondo invece ci sono 70 Giga per la navigazione internet. In ambedue le circostanze, invece, il prezzo finale della promozione è di 7,99 euro.