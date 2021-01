Le tariffe del pacchetto WindTre Go 50 non sono rivolte a tutti gli utenti che desiderano acquistare una nuova SIM con il gestore poiché quest’ultimo ne rivolge l’attivazione esclusivamente a coloro che procedono con il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati. Scopriamo, dunque, chi può ottenere le offerte con 50 GB a partire da soli 5,99 euro al mese!

Passa a WindTre e attiva una delle offerte Go 50 a partire da soli 5,99 euro al mese!

Il pacchetto di offerte WindTre Go 50 comprende opzioni che differiscono tra loro esclusivamente per il costo di rinnovo e per i clienti ai quali sono dedicate.

I nuovi clienti WindTre provenienti da Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali, infatti, possono attivare la tariffa Go 50 Top Plus a un costo di 5,99 euro al mese. I clienti Iliad, invece, hanno a disposizione l’offerta Go 50 Fire Plus a un costo di soli 6,99 euro al mese. Infine, i clienti Lyca Mobile, hanno la possibilità di attivare la tariffa Go 50 Special Plus che prevede una spesa di 9,99 euro al mese.

Le tre offerte propongono contenuti identici, tutti i clienti infatti ricevono mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre permette di ottenere le tre offerte senza andare incontro a costi di attivazione. Al momento dell’acquisto della nuova SIM, che dovrà essere effettuato online, i clienti dovranno saldare soltanto la spesa necessaria per la SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta. La nuova SIM prevede in qualunque caso un costo di soli 10,00 euro.