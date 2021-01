Chiunque possieda uno smartphone si espone volontariamente alle radiazioni elettromagnetiche. Risulta essere un fatto che ogni componente elettronico integrato nei telefoni funziona ad una determinata frequenza e con una certa potenza di trasmissione nello spettro radio.

I costruttori hanno ben determinate direttive tecniche ed obblighi in relazione alla potenza da esprimere con componenti come WiFi, GPS, Bluetooth ed altri protocolli di comunicazione wireless. Alcuni telefoni, più di altri, si avvicinano alla soglia limite di sicurezza dettata dal cosiddetto parametro SAR che per l’Europa non si può spingere oltre i 2W per chilogrammo. Ecco quali sono, secondo gli esperti, i device da tenere sott’occhio per quanto riguarda le radiazioni.

Radiazioni al limite per questi smartphone

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Telefoni meno pericolosi per le onde elettromagnetiche