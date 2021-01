I clienti di Sky sono pronti a vivere un 2021 ricco di grandi eventi, soprattutto in calcio calcistico e sportivo. Sono molte le esclusive che la tv satellitare metterà a disposizione degli abbonati nelle prossime settimane: ovviamente la Serie A, ma anche Champions. League, Formula 1 ed NBA. L’apice sarà poi Euro 2021, nel prossimo mese di Giugno. Tutti questi appuntamenti sono visibili anche via streaming grazie alla piattaforma NOW TV.

Sky, anche nel 2021 i prezzi streaming sono i più vantaggiosi

Da anni, oramai, NOW TV è una presenza costante nel campo della tv streaming. Tanti utenti già hanno familiarizzato in passato con questo strumento, considerato da Sky la vera alternativa allo streaming IPTV.

Chi attiva un piano di visione con NOW TV avrà accesso ad una serie di importanti vantaggi. Uno dei punti forti del servizio streaming di Sky è l’accessibilità: NOW TV è infatti presente su tutte le principali piattaforme web. L’app può essere scaricata su smartphone, tablet, pc, ma anche console per videogiochi e smart tv.

Se l’accessibilità è un punto di forza, il vero motivo di successo per NOW TV sono i costi. Una sottoscrizione completa con i canali calcio e sport di Sky, attraverso il servizio streaming, avrà un costo fisso di 29,99 euro al mese. In più, oltre a sport e calcio, gli abbonati potranno anche attivare i ticket Cinema, Serie tv ed Intrattenimento. Singolarmente, ognuno di questi pacchetti con i canali Sky ha un prezzo di 9,99 euro al mese, la visione congiunta comporta invece una spesa di 19,99 euro.