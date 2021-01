MediaWorld aiuta gli utenti a risparmiare con un volantino che riesce a sopraffare le dirette concorrenti, riuscendo difatti a lanciare una serie di prezzi bassi che potranno permettere l’acquisto di prodotti di alta qualità, senza essere costretti a rinunce particolari.

A cavallo dell’ultimo dell’anno, l’azienda ha proposto un volantino, attivo fino al 6 gennaio 2021, decisamente più interessante di quanto visto in passato. Il cliente avrà la possibilità di collegarsi direttamente al sito ufficiale, o recarsi in negozio, per approfittare degli stessi sconti; acquistando online, si potrà ricevere la merce direttamente a domicilio, ma si sarà costretti a versare un contributo del valore variabile, fino ad un massimo di 10 euro. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche affidarsi alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero, con pagamento in comode rate direttamente dal conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte del volantino non hanno rivali

Ottime sono complessivamente le offerte del volantino MediaWorld, tra queste troviamo alcuni dei migliori smartphone o prodotti di tecnologia in circolazione, come ad esempio Motorola Edge+, in vendita a soli 917 euro, il modello più costoso e fiore all’occhiello di Motorola del 2020.

Virando invece verso terminali dalle dimensioni più grandi, come i tablet, spicca sicuramente l’ottimo iPad Pro nella versione da 12,9 pollici di diagonale con WiFi + cellular, proposto alla cifra finale di 1052 euro.

Prezzi che complessivamente potrebbero apparire come decisamente elevati, ma più che in linea con le aspettative, considerata la qualità generale dei prodotti stessi. Le offerte del volantino MediaWorld sono riassunte direttamente a questo link.