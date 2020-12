Se hai posseduto uno smartphone Samsung Galaxy negli ultimi due anni, è probabile che tu abbia notato le varie integrazioni con Windows 10 offerte dai telefoni Samsung. I dispositivi vengono forniti con Word, Excel, Skype e altre applicazioni preinstallate. Microsoft ti offre anche 100 GB di spazio di archiviazione gratuito su OneDrive se attivi un dispositivo Samsung Galaxy. D’altra parte, Samsung rilascia anche alcune app per dispositivi Windows. Una di queste app è Samsung Notes.

Le funzionalità di Samsung Notes per PC

Samsung Notes è una semplice applicazione per prendere appunti disponibile esclusivamente per i laptop Samsung, ma un membro della comunità XDA ha trovato un modo per aggirare il problema. A quanto pare, il Microsoft Store ha uno strano bug che potrei riprodurre: dopo aver provato a installarlo un paio di volte, l’applicazione diventa disponibile per l’installazione. Nei primi due tentativi, il Microsoft Store mi ha detto che non potevo scaricare l’applicazione perché era incompatibile con il mio dispositivo.

Al terzo tentativo, è apparso il pulsante “Installa”. Ecco il link per Samsung Notes nel Microsoft Store, così puoi provarlo tu stesso. Quindi, utilizzando lo stesso bug, il membro senior di XDA RGardner ha eseguito il backup del file APPX di Samsung Notes per qualsiasi PC Windows 10 da installare.

Se non riesci a riprodurre il bug sul tuo dispositivo, scarica il file ZIP dal link sottostante, estrai il file APPX da 90 MB e fai doppio clic sul file APPX da installare. Non sono un grande fan delle app Samsung, ma devi ammettere che sono piuttosto utili. Penso che terrò la domanda per prendere appunti casuali in classe o mentre scrivo un articolo come questo.