Da Expert arriva ufficialmente il Fuoritutto, una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, condita con prezzi sempre più bassi, sconti speciali ed offerte da capogiro su tantissimi prodotti, nonché smartphone di ultime generazione, garantendo un risparmio da non perdere.

La spesa da Expert è davvero ridottissima, gli utenti possono pensare di spendere molto meno del previsto, grazie ad un volantino attivo ovunque sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. in questo secondo caso, infatti, sarà possibile ricevere la merce presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna stessa (indipendentemente dal quantitativo di merce acquistata). E’ presente, inoltre, il Tasso Zero, ovvero la possibilità di ottenere un finanziamento senza interessi per pagare in comode rate fisse.

Expert: le offerte del volantino sono da paura

Le offerte di Expert abbracciano tutte le categorie merceologiche, ma partono comunque dagli smartphone, fino al 17 gennaio gli utenti potranno acquistare Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Samsung Galaxy A20e a 129 euro, Oppo A72 a 179 euro, Huawei P40 Lite a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, LG K41s a 119 euro, Motorola E7+ a 139 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 549 euro, iPhone 11 Pro a 949 euro, Oppo A15 a 139 euro, Huawei P Smart 2021 a 199 euro, Huawei Y5p a 99 euro e Wiko View 4 a 129 euro.

Naturalmente gli sconti non si fermano ai soli suddetti dispositivi, ma si ampliano anche verso altre soluzioni più o meno economiche, se volete conoscere il tutto da vicino dovete aprire subito le pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo.