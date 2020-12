Sky chiude l’anno puntando su quella che è stata la grande novità per questo 2020: l’entrata nel mercato della telefonia fissa. Dopo rumors ed indiscrezioni, finalmente Sky può proporre al pubblico le sue tariffe di Fibra Ottica: le migliori occasioni in queste settimane sono riservate a tutti coloro che hanno già attivo un piano di abbonamento per la pay tv.

Sky, il gestore riserva le occasioni per la Fibra ottica agli utenti più fedeli

Il gruppo commerciale di Sky è rimasto fermo sulla sua strategia volta a premiare la fedeltà di quegli utenti che, nel corso degli ultimi anni, non hanno effettuato la disdetta del proprio contratto. Proprio a questa fascia di pubblico sono riservate le migliori promozioni relative alla Fibra ottica.

Tutti gli abbonati di Sky che hanno un contratto attivo da almeno un anno (indipendentemente dai pacchetti) avranno diritto a tre mesi gratuiti per la Fibra Ottica. L’occasione maggiore però è riservata agli abbonati che hanno almeno sei anni di rapporto con la pay tv: in questo caso ci sono addirittura sei mesi a costo zero per la telefonia. Per beneficiare di queste iniziative è necessario essere iscritti alla piattaforma Extra.

Sempre in questo periodo natalizio, Sky punta anche su una nuova tipologia di offerte. La compagnia, infatti, ha già lanciato un prototipo di offerta all inclusive che prevede sia classici componente telefonia che la componente satellitare. Al semplice costo di 39,99 euro ogni mese, gli abbonati riceveranno connessione internet Fibra Ottica più i canali del ticket Intrattenimento con la tecnologia dello streaming.