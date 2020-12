Il colosso di Cupertino sembrava aver messo da parte l’idea di rendere reali i suoi tanto attesi Apple Glass ma un nuovo brevetto lascia ben sperare. Proprio in questi giorni è stato scovato un nuovo documento secondo il quale il colosso potrebbe dar vita a degli smartglass dotati di lenti smart che non passeranno inosservate.

Apple Glass: un nuovo brevetto mostra delle lenti in grado di regolare autonomamente la luminosità!

Il documento registrato dal colosso di Cupertino, chiamato “Sistema di visualizzazione con regolazioni ottiche localizzate”, mostra quelle che potrebbero essere le lenti che andranno a costituire gli Apple Glass e una delle funzioni che saranno in grado di eseguire.

Dal brevetto emerge la possibilità di assistere alla creazione di un paio di smartglass dotati di lenti capaci di gestire e quindi regolare autonomamente la luminosità e il contrasto di quanto visualizzato dall’utente.

Le lenti dovrebbero comunque mantenere un design molto vicino a quello degli occhiali più comuni. Perlomeno, questo è quanto dichiarato in passato dal leaker Jon Prosser in merito a quello che sarà l’aspetto degli smartglass del colosso di Cupertino. Purtroppo però non si hanno informazioni certe e tutti i dettagli emersi fino ad oggi emergono esclusivamente dai brevetti depositati da Apple che, essendo appunto soltanto dei brevetti, potrebbero non essere realizzati o far riferimento esclusivamente a delle probabili soluzioni pensate dal colosso.

Dopo mesi di silenzio è comunque interessante apprendere che il colosso è ancora a lavoro su sui smartglass, il cui lancio potrebbe avvenire alla fine del 2021 o entro il 2022.