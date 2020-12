OnePlus Watch: lo smartwatch arriverà nel 2021, lo conferma l’azienda

OnePlus il prossimo anno lancerà il suo primo smartwatch. Le informazioni sul dispositivo non sono particolarmente numerose e da tempo sembrava esser caduto nel dimenticatoio ma il CEO dell’azienda in una recente intervista ha dichiarato che OnePlus Watch è in fase di produzione. Dalle parole di Lau, inoltre, emergono alcune informazioni sul sistema operativo del device.

OnePlus Watch: novità sul primo smartwatch dell’azienda!

Sono ancora scarse le notizie trapelate in rete circa le specifiche tecniche di quello che sarà il primo smartwatch di casa OnePlus. Le indiscrezioni emerse fino ad ora si sono limitate a svelare un unico dettaglio riguardante il design del dispositivo e nello specifico la forma del quadrante, che sarà rotondo.

Dalle parole di Peter Lau, CEO di OnePlus, adesso vengono fuori alcune novità che oltre a dar conferma dell’arrivo di OnePlus Watch offrono degli indizi sul sistema operativo del dispositivo.

In una recente intervista Lau ha infatti dichiarato, non soltanto che l’azienda è a lavoro su un proprio smartwatch, ma anche di essere impegnata in una collaborazione con Google. Quest’ultima informazione potrebbe lasciar intuire che il dispositivo potrebbe accogliere il sistema operativo Wear OS ma in realtà non si ha alcuna conferma e non è da escludere la possibilità che la collaborazione con il colosso di Mountain View possa riguardare progetti differenti.

OnePlus Watch quindi potrebbe sfoggiare una nuova versione di Wear OS o un sistema operativo differente. La conferma purtroppo arriverà soltanto in seguito da parte dell’azienda che potrebbe comunque svelare il mistero direttamente al lancio del dispositivo, la cui data non è stata ancora stabilita.