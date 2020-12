Le offerte di Expert mettono all’angolo MediaWorld, riuscendo difatti a proporre tantissimi sconti e prezzi bassi, applicati sulle principali categorie merceologiche dell’intero catalogo aziendale. Gli acquisti sono effettuabili ovunque, e garantiscono quindi una grandissima varietà e possibilità di accesso.

La campagna promozionale di Expert, come specificato poco sopra, è possibile direttamente anche sul sito ufficiale, in questo modo il cliente potrà godere degli stessi identici sconti dal divano di casa propria, dovendo pagare però le spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra o dalla categoria merceologica).

Expert: splendide offerte per ogni utente

Il volantino Expert viene tanto apprezzato dalla community per la sua capacità di raggiungere i migliori prodotti in circolazione, infatti l’utente avrà la possibilità di godere di alcuni dei top di gamma a prezzi più bassi del normale, annoveriamo infatti soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, iPhone 12 Mini, Oppo Reno 4, iPhone SE 2020 e Samsung Galaxy S20+, con richieste finali che possono addirittura raggiungere anche soli 549 euro.

Chiaramente non mancano anche offerte mirate su modelli di base più economici, coloro che vorranno spendere meno di 400 euro potranno affidarsi a Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A20e, Galaxy A71 o similari. Il volantino Expert lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, in modo da godere di una visione d’insieme di tutta la campagna promozionale, e scoprire nel dettaglio anche i prezzi più bassi che l’azienda ha pensato per voi.