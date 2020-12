Carrefour prosegue con la propria campagna promozionale di Natale, proponendo al pubblico italiano sempre più prezzi bassi e forti sconti, in grado di superare abbondantemente le promozioni delle dirette concorrenti del mercato nazionale.

Coloro che si avvicineranno al volantino Carrefour, devono comunque sapere che gli sconti risultano essere disponibili solamente in negozio, di conseguenza non sarà possibile approfittare degli stessi online sul sito ufficiale, ricevendo nel contempo la merce presso il proprio domicilio. Ogni prodotto acquistato viene comunque commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Carrefour: le offerte del volantino fanno tremare Unieuro

Al centro della campagna promozionale di Carrefour troviamo sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone di fascia altissima, richiesto per mesi e mesi dalla popolazione italiana, ma ritenuto irraggiungibile per il prezzo particolarmente elevato. Finalmente, in seguito al lancio di iPhone 12, la cifra richiesta è scesa a livelli maggiormente accettabili, portando con sè una spesa tutt’altro che elevata, gli utenti infatti potranno spendere solamente 699 euro per il suo acquisto.

In alternativa, restando entro fasce decisamente inferiori, il consiglio è di puntare verso modelli con prezzo che non supera i 400 euro, qui potrete sguazzare in un guazzabuglio di sconti incredibili, applicati su Galaxy A71, Galaxy A20s, Oppo A9 2020, Oppo A51s, Motorola E6 Play, Xiaomi Redmi Note 9S e Galaxy A41.

Il volantino Carrefour è da far letteralmente girare la testa, ecco qui nel dettaglio tute le migliori promozioni attualmente disponibili sul mercato.