L’offerta WindTre Unlimited continua ad essere disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore. Si tratta di una delle offerte WindTre più ricche di contenuti in quanto in grado di offrire quantità illimitate di minuti per le chiamate e Giga di traffico dati!

Offerte WindTre: contenuti, costo e attivazione della Unlimited con Easy Pay!

Tra le offerte WindTre la Unlimited con Easy Pay suscita particolare attenzione poiché capace di garantire ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 minuti verso l’Estero

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti del gestore possono ottenere la tariffa andando incontro a un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese. WindTre indica come modalità di pagamento carta di credito, conto corrente o carta conto. Dunque, qualora si decida di attivare una delle offerte WindTre disponibili in versione Easy Pay sarà necessario andare incontro alle spese previste tramite una delle modalità appena citate.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata da chiunque desideri passare a WindTre, qualunque sia il gestore di provenienza, anche richiedendo una nuova linea. L’operatore permette di acquistare la SIM online o presso uno dei suoi punti vendita. I clienti che porteranno a termine l’acquisto tramite il sito ufficiale riceveranno la SIM a casa tramite corriere senza dover sostenere alcuna spesa di spedizione.

Ogni mese sarà sufficiente sostenere la spesa prevista per il rinnovo della propria offerta e sarà possibile usufruire di alcuni servizi extra. Al fine di evitare l’addebito imprevisto di costi aggiuntivi, però, WindTre blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo.