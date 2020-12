Il volantino Trony continua a sorprendere con occasioni e soluzioni sempre all’avanguardia, in grado ugualmente di innovare e rinverdire un mercato ormai intriso di occasioni alla portata di ogni singolo utente sul territorio nazionale. Il risparmio è cosa facile, ma saranno necessarie alcune indicazioni.

La campagna promozionale di Trony è attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, è bene ricordare infatti che tutti gli acquisti possono essere completati solo in negozio, con annessa rateizzazione senza interessi per coloro che supereranno un determinato livello di spesa. Sul sito ufficiale sarà possibile trovare una soluzione completamente differente, applicata a sua volta su modelli e prodotti non inclusi nel volantino fisico.

I codici sconto Amazon sono distribuiti gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, aprite subito questo link per riceverli.

Trony: quali sono le offerte più in voga del periodo

Con Trony l’utente si trova davanti una campagna promozionale che rientra, anche se lontanamente, nel meccanismo Prendi 3 Paghi 2. In questo caso, infatti, l’utente potrà scegliere due dei prodotti selezionati dall’azienda, e ricevere in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Prestate attenzione, quanto scritto può essere applicato, solamente sui modelli che sono stati selezionati, non sarà necessario raggiungere un determinato livello di spesa, né spaziare tra tutte le categorie merceologiche.

Gli smartphone non rientrano nel suddetto meccanismo, di conseguenza se interessati al loro acquisto, dovrete appoggiarvi direttamente alle offerte pensate per voi. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Trony, ricordiamo e raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare elencate nell’articolo.