Unieuro ha recentemente deciso di lanciare la propria proposta di Natale per il pubblico italiano, i prezzi della campagna promozionale rientrano entro le aspettative del periodo, e sopratutto è apprezzabile la scelta di renderli disponibili praticamente ovunque in Italia.

Attivo fino al 24 dicembre 2020, il volantino risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo caso però è importante notare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi gratuita solo con un ordine superiore ai 49 euro; viceversa, il cliente sarà costretto a versare una piccolissima quota per la consegna.

Unieuro: gli sconti sono da far impazzire

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, il top di gamma preso in considerazione dall’azienda è il Samsung Galaxy Note 20, un vero e proprio must have per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono avere il massimo al giusto prezzo. La richiesta dell’azienda si abbassa sotto gli 800 euro, in particolare sarà possibile spendere solamente 729 euro per l’acquisto finale.

Volendo invece risparmiare il più possibile, ecco arrivare Huawei P30 Pro e Oppo Reno 4, due medi di gamma in grado comunque di garantire prestazioni in linea con le aspettative, previa una spesa di soli 549 euro.

Tutti gli sconti di Unieuro possono essere visionati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che la scadenza della campagna è fissata al 24 dicembre 2020, e che gli acquisti potranno essere effettuati anche nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.