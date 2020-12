La piattaforma di streaming certamente più utilizzata e amata in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito californiano infatti, ha saputo conquistare i propri utenti soprattutto grazie al proprio catalogo, il quale risulta essere uno dei più completi e concreti in tutto il panorama soprattutto per la politica di aggiornamenti mandata avanti da Netflix, la quale mantiene i contenuti presenti all’interno della piattaforma sempre forniti di tutte le ultime stagioni non appena rilasciate.

Ovviamente all’interno del catalogo sono presenti dei veri e propri bestseller, che hanno conquistato gli utenti e hanno creato un hype intorno all’arrivo delle nuove stagioni davvero incredibile, ovviamente quest’ultime vengono immediatamente visionate per non dire consumate da parte degli utenti che quindi, si trovano spesso in periodi morti difficili da occupare con altri contenuti.

Se quindi non sapete come impegnare il tempo, eccovi 3 serie TV che sapranno conquistarvi a modo loro, vediamole insieme.

Cobra Kai, Fringe e Mr Robot

Iniziamo il nostro elenco parlando di Cobra Kai, la serie TV presente su Netflix sarà certamente gradita a tutti gli appassionati della serie di film Karate Kid, essa infatti altro non è che il sequel della tanto amata serie incentrata sul karate, che anche in questo caso vede come protagonisti i due eterni rivali Johnny Lawrence and Daniel larusso, divenuti all’interno della serie adulti e maestri all’interno dei rispettivi Dojo, si tratta dunque di una serie non molto profonda ma che sicuramente saprà impegnarvi con un contenuto abbastanza godibile e anche abbastanza leggero.

Passiamo ora a Fringe, la serie TV è frutto del genio di J.J. Abrams, essa incentra le proprie vicende sulle avventure a stampo poliziesco di un improbabile trio composto dalla detective Dunham e da Walter e Peter bishop, due scienziati dal quoziente intellettivo davvero incredibile, l’ossatura poliziesca però, proseguendo nella serie episodio dopo episodio, lascerà spazio a un’impalcatura più prettamente fantascientifica, la quale si mostrerà in tutta la sua magnificenza e saprà certamente conquistarvi e mantenervi attaccati allo schermo.

In ultima istanza abbiamo Mr robot, serie TV consigliatissima è incentrata sulle vicende di Elliot Alderson, protagonista che, impersonato da Rami Malek, si troverà a svolgere il ruolo di un impiegato in un’agenzia di sicurezza Informatica il giorno e di un hacker dalle doti incredibili la notte, col trascorrere degli episodi le riflessioni introspettive sulla società che lo circonda porteranno il protagonista a evolversi di pari passo con lo svolgimento della saga, portando anche lo spettatore a porsi numerose domande in quello che si mostra essere un arrovellate ma allo stesso tempo avvincente svolgimento.