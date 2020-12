Apple sta riscontrando alcuni problemi di approvvigionamento per la nuova famiglia iPhone 12. In particolare i device con ritardi di produzione sono iPhone 12 Pro e Pro Max. Secondo una indiscrezione lanciata da i tempi di consegna dei nuovi device sono estremamente alti.

Secondo le ultime notizie, confermate anche dall’analista Samik Chatterjee di JP Morgan, gli utenti potrebbero ricevere i due iPhone 12 con molto ritardo. Le prime stime indicano anche oltre 27 giorni di attesa dal momento dell’ordine.

Entrando più nello specifico, per ricevere a casa un iPhone 12 Pro in media bisogna attendere 27 giorni. Per un iPhone 12 Pro Max invece bisogna aspettare 23 giorni. La questione non si pone per i ritiri e gli acquisti effettuati direttamente in negozio.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max sono i più desiderati dagli utenti

Si tratta del periodo di attesa più lungo mai registrato dal lancio degli smartphone. Il problema è strettamente legato alla domanda eccessivamente alta e alla capacità produttiva che non riesce a stare al passo. Inoltre, i valori sono da intendere come una media tra quelli registrati a livello globale. Negli Stati Uniti infatti si può arrivare ad aspettare anche oltre 33 giorni per ricevere i device a casa.



Per trovare una conferma, basta guardare altri modelli della famiglia Apple. Per quanto riguarda iPhone 12 e 12 Mini, gli smartphone hanno tempi di attesa e consegna di molto inferiore rispetto ai due fratelli Pro. Per i due device passano appena due o tre giorni prima di riceverli a casa. Questa situazione conferma che la domanda che si è stabilizzata, con la produzione che quindi riesce a soddisfare tutti gli utenti.