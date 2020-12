Bennet riesce ancora una volta a superare completamente le offerte delle dirette concorrenti, con il lancio di un volantino che grida vendetta per gli ottimi prezzi applicati, i prodotti sono giustamente scontati a livelli molto inferiori rispetto al listino originario.

Risparmiare è sempre più facile anche presso i principali supermercati in Italia, dopo Carrefour e Esselunga, Bennet splende ogni giorno con campagne promozionali sempre più interessanti ed alla portata di ognuno di noi. Il volantino odierno, infatti, risulta essere disponibile fino al 13 dicembre, con possibilità di accesso in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale.

Tutti i codici sconto Amazon sono sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopriteli gratis aprendo subito questo link.

Bennet: grandissimi sconti per tutti

Da Bennet il risparmio è assolutamente incredibile, grazie alla nuova campagna promozionale, ognuno di noi potrà acquistare un iPhone 11, spendendo solamente 598 euro, rispetto ad un originario prezzo di listino che va ben oltre i 700 euro.

In aggiunta, sempre se interessati al mondo Apple, non bisogna nemmeno dimenticare la possibilità di acquisto dei vari Apple Watch Serie 3 o Apple Airpods, entrambi in vendita a meno di 200 euro, più precisamente 189 e 109 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coloro che infine vorranno puntare ad uno smartphone Android, troveranno soddisfazione nell’acquisto di un Samsung Galaxy A21s a soli 149 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Bennet, non possiamo che rimandarvi alle pagine che potete trovare direttamente nell’articolo, tutti i migliori prezzi sono attivi in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.