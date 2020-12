Expert apre le porte dei propri negozi agli Orange Christmas, una campagna promozionale pensata appositamente per il periodo natalizio, ed al cui interno trovano posto tantissimi sconti pazzi tra cui gli utenti potranno districarsi per raggiungere i prodotti maggiormente desiderati.

Per non perdere di vista nemmeno un possibile cliente, Expert ha deciso di attivare la campagna in tutti i punti vendita, ma sopratutto sul sito ufficiale, in tal modo tutti vi potranno accedere anche da casa, godendo della spedizione presso il domicilio (però solo a pagamento). Nell’eventualità in cui non si volesse pagare nell’immediato, sottolineiamo la presenza del solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi.

Expert: questi sono i prezzi più interessanti

Con Expert gli sconti non finiscono mai di stupire, infatti è una delle prime realtà in cui è possibile trovare il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G scontato a prezzi decisamente più bassi del normale, considerato un listino di quasi 1400 euro, la richiesta del periodo si aggira attorno a soli 1199 euro, e sono davvero molto pochi.

Le alternative sono presenti, e riguardano comunque xiaomi Mi 10T Lite, un ottimo compromesso tra qualità e prezzo relativamente basso, data la cifra di soli 319 euro, per arrivare anche su Huawei P Smart 2021, Oppo A52, Xiaomi Redmi 9AT, LG K52 e simili.

Il volantino Expert è stato dettagliatamente inserito nell’articolo, in modo da aiutarvi nella comprensione di tutti gli sconti e delle proposte dell’azienda.