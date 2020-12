In occasione delle festività natalizie Vodafone ha indetto un concorso che da la possibilità di vincere tantissimi premi. In palio anche un anno di abbonamento gratis a Infinito Black+ Special Edition che comprende minuti per le chiamate senza limiti, SMS verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità. Il concorso è iniziato lo scorso 1 dicembre e sarà attivo fino all’8 gennaio 2021 dalle 8:00 alle 23:00. La modalità Instant win peraltro permette di sapere immediatamente se si è tra i fortunati vincitori.

Una possibilità davvero ghiotta per tutti gli utenti Vodafone. Per partecipare al concorso Vinci infinito sarà sufficiente essere in possesso di una scheda SIM Vodafone; a questa dovrà inoltre essere collegata una delle seguenti offerte attive: Infinito Edition, Infinito Gold Edition, Infinito Black Edition, Infinito Special Edition.

Vodafone: Von vinci Infinito arriva anche la lotteria

Per accedere al concorso dunque bisognerà aver sottoscritto una promozione tra quelle della gamma Infinito, compresa la nuova Infinito Xmas; inoltre sarà necessario aver installato sul propio smartphone l’applicazione MyVodafone, riservata ai clienti del gestore, da cui poter accedere al concorso.

A poter partecipare al concorso anche gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento Infinito Black+ ai quali verrà comunque riconosciuto un anno di abbonamento gratuito. Se sarete tra i fortunati vincitori potrete usufruire della promozione gratuita per un intero anno, al termine del quale l’offerta si disattiverà in automatico. Non resta dunque che tentare la sorte e nel caso non si fosse tra i vincitori giornalieri, sperare nell’estrazione finale che si terrà il 31 gennaio 2021 per tutti i premi non assegnati.