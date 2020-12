A partire dal 1 dicembre, Vodafone ha messo a disposizione dei propri clienti la possibilità di attivare la promozione Infinito Xmas; la promozione comprende chiamate illimitate verso tutti gli operatori, SMS senza limiti e Giga illimitati per la navigazione internet. L’offerta avrà una durata di due mesi al termine dei quali si disattiverà automaticamente senza ulteriori costi aggiuntivi.

La promozione non prevede nessun costo mensile e non prevede nessuna modifica al proprio piano tariffario ne dei servizi già attivi sulla propria linea. Il costo dell’offerta principale inoltre continuerà ad essere normalmente addebitato anche durante la durata dell’offerta speciale. La promozione Infinito Xmas non sarà disponibile per gli utenti il cui piano tariffario preveda già la presenza di minuti SMS e Giga illimitati come le offerte della promozione Vodafone Infinito

Vodafone: come attivare Infinito Xmas

L’offerta Infinito Xmas è un add on attivabile ad un costo che varia tra i 9,99 euro fino ai 14,99 euro da versare una tantum. I nuovi clienti che hanno acquistato uno smartphone avranno la promozione Infinito Xmas già attiva sulla propria scheda SIM a titolo gratuito. La promozione comprende al suo interno anche il servizio di Roaming all’interno dell’Unione Europea; gli utenti Vodafone potranno dunque, grazie alla nuova promozione, navigare in Italia che all’estero.

L’offerta già qualche giorno fa era diventata uno dei premi messi a disposizione per il programma Vodafone Happy in occasione del Happy Friday dello scorso 27 novembre. Una volta effettuata la richiesta di attivazione sarà necessario attendere l’arrivo dell’SMS di conferma; una volta ricevuto si potrà iniziare a navigare senza limiti grazia a Infinito Xmas.