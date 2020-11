CoopVoce: promo da 50GB a prezzo straordinario, ma ci sono anche sorprese

CoopVoce partì nel lontano 2007 per mostrare le intenzioni di Coop nel voler sbancare anche il mercato della telefonia mobile. I propositi c’erano ed erano molto buoni, anche se la strategia utilizzata non è stata in grado di fruttare quanto sperato almeno per i primi anni. Il gestore virtuale, pur proponendo offerte di gran livello e con costi molto abbordabili, non aveva a disposizione una buona mole di contenuti da offrire.

A pari prezzo infatti il pubblico in cerca di un nuovo provider telefonico sceglieva la concorrenza. In seguito però CoopVoce ha scelto di rivedere i suoi piani, elaborando un percorso ben diverso che sarebbe dovuto passare attraverso una sorta di restyling delle promozioni. Da quel momento sono arrivate offerte degne di nota, tra le quali spicca soprattutto all’ultima arrivata sul sito ufficiale. Ci riferiamo alla, offerta che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 9,50 € al mese per sempre per tutti.

CoopVoce: non solo offerte mobili, c’è grande attenzione per il miglioramento delle infrastrutture

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.