MediaWorld prosegue imperterrita con la propria ottima campagna promozionale lanciata in occasione del Black Friday, riuscendo a tutti gli effetti a scontare una lunghissima serie di prodotti, rendendoli disponibili sia online che in negozio.

Il lato negativo del completare la compravendita sul sito è sostanzialmente sempre lo stesso, MediaWorld non ha deciso di scontare le spese di spedizione, di conseguenza l’utente si ritroverà costretto a pagare fino a 10 euro in più di quanto mostrato a schermo, per ottenere a domicilio i prodotti desiderati. Per il resto, il volantino è attivo fino al 30 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

MediaWorld: gli sconti sono davvero tantissimi

Gli sconti di MediaWorld sono davvero tantissimi e possono far sognare gli utenti, anche coloro che vogliono acquistare uno smartphone marchiato Apple, come il nuovissimo iPhone 12 Mini, ufficialmente in vendita a soli 799 euro (al posto del listino di 889 euro).

Volendo invece virare verso il mondo Android, ecco spuntare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A21s a 149 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 679 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Samsung Galaxy A42 a 279 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro o simili.

Interessante è anche la riduzione applicata ad alcuni accessori per smartphone, tra questi spicca la Xiaomi Mi Smart Band 4, ufficialmente in vendita a soli 19,99 euro. Per approfondire la conoscenza con una campagna promozionale di assoluto valore, il consiglio è di aprire il prima possibile questo link e scoprire da vicino tutti i migliori prezzi appositamente pensati per voi.