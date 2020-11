Elite, Suburra, Sex Education: manca poco all'esplosione delle serie tv

Il mese di novembre lascerà i fan appassionati di film e serie tv senza alcuna parola. Il perché? Molto semplice. Tra nuove uscite, vecchie stagioni e novità il colosso Netflix è divenuto il protagonista di tutto. Il colosso americano però si + visto costretto a sottrarre gli utenti ad alcuni titoli come:

Iron Fist

Daredevil

The Good Cop 2

Orange is the new black

Luke Cage

All About The Washingtons

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She’s Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Bojack Horseman

Dear White People

Dark

Un numero piuttosto lungo se pensiamo a quelle in rinnovo. Cosa ne è stato di Elite, Suburra, Sex Education? Ecco la verità.

Elite, Suburra, Sex Education: le nuove entrate

Iniziamo parlando di Suburra. Il 30 Ottobre, questa è approdata sul piccolo schermo sconvolgendo proprio tutti. Nonostante gli apprezzamenti da parte degli spettatori, non ci sarà alcuna nuova stagione. Pertanto dite addio a tutte le speranze.

Continuiamo con Elite. La serie TV spagnola, ambientata nel liceo di Las Encinas, ha dato gran fama ad attori non ancora noti. Al contrario, però si è sottratta di personaggi importanti come Carla, Lucrecia e Polo, e tanti altri. Quando vederlo? Ancora non la sappiamo.

Per concludere in bellezza analizziamo Sex Education. La serie TV incentrata su un gruppo di adolescenti alle prime armi con il mondo del sesso, ha riscosso il successo in tutto il mondo. Ad oggi sono disponibili su Netflix le prime due stagioni ma, per conoscere le nuove avventure di Otis e Maeve, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.