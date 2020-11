Dopo la dura lotta con gli Stati Uniti, sembra che Huawei abbia dovuto vendere Honor. Tuttavia, ci sono alcune notizie incoraggianti per l’azienda cinese. Questa settimana, Qualcomm ha confermato ufficialmente di aver ricevuto una licenza dalle autorità statunitensi, dando il via libera alla fornitura di chip ad Huawei.

Parliamo di processori con supporto esclusivo al 4G. Stiamo parlando del chip Snapdragon 460, che verrà installato su Huawei Enjoy 20e. Questo è un SoC abbastanza nuovo di Qualcomm, creato utilizzando una tecnologia di processo a 11 nanometri.

Huawei Enjoy 20e avrà il soc Snapdragon 460

Il chip ha otto core del processore Kryo 240 con una frequenza di picco di 1,8 GHz e una GPU Adreno 610. È noto che Huawei Enjoy 20e offrirà 4/6 GB di RAM, 128 GB di storage, una batteria da 5000 mAh con 10W di potenza di ricarica e uno schermo HD +.

Il dispositivo è uno smartphone economico, quindi non sorprende che sarà racchiuso in una custodia di plastica. Il prezzo per Huawei Enjoy 20e potrebbe partire da € 179. Negli ultimi tempi, ci sono state segnalazioni di aziende che si sono assicurate una licenza per fornire chip a Huawei. Pochi giorni fa, ci sono state segnalazioni secondo cui Qualcomm ha ottenuto le licenze per fornire il produttore Huawei.

A quanto pare, però, l’ultimo rapporto mostra che Qualcomm non può fornire tutti i chip a Huawei. Per quanto riguarda l’hardware per smartphone, l’azienda non può fornire chip con tecnologia superiore al 4G di Huawei. Tuttavia, Qualcomm non ha rivelato quando potrà iniziare la fornitura di prodotti 5G a Huawei.

Il 30 luglio Qualcomm ha annunciato di aver raggiunto un accordo di licenza di brevetto con Huawei. Il primo riceverà una tassa una tantum per la licenza di brevetto di $ 1,8 miliardi. Allo stesso tempo, Qualcomm ha anche raggiunto un accordo a lungo termine con Huawei ed ha autorizzato Huawei a utilizzare la tecnologia brevettata di Qualcomm.