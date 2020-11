AVM aggiunge il nuovo FRITZ! Box 6850 LTE, con caratteristiche che lo collocano nella fascia media, tra i più performanti FRITZ! Box 6890 LTE e il più economico FRITZ! Box 6820 LTE. Il nuovo router lanciato da AVM ha specifiche di tutto rispetto e si rivolge a chi non ha bisogno di chissà quali prestazioni, ma di un dispositivo che permetta di sostituire completamente un router di casa e che sia in grado di gestire facilmente più connessioni simultanee di più dispositivi, condizioni ormai frequenti in ogni casa.

È anche un ottimo alleato per chi vive in luoghi non ancora raggiunti dalla fibra e dove, comunque, la connessione ADSL è molto più lenta rispetto alla ormai molto estesa rete 4G.

Un dispositivo di fascia media che può sostituire molto bene un router domestico tradizionale

Il FRITZ! Box 6850 LTE perde la connessione ADSL, rispetto al fratello maggiore FRITZ! Box 6890 LTE. Inoltre vede la velocità massima in 4G ridotta di 300MBit / sa 150MBit / s. Anche la velocità massima raggiunta dal WiFi sulle reti 2.4 e 5GHz è inferiore rispetto al modello di punta, che ha 1.733 + 800 Mbit / s contro 866 + 400 Mbit / s di 6850 LTE.

Sul retro troviamo 4 porte LAN Gigabit e una RJ11 per collegare i telefoni tramite la rete VoIP, oltre ovviamente allo slot per inserire la SIM da sfruttare per la connessione LTE e una porta USB 3.0 per collegare dischi rigidi, stampanti e qualsiasi altro dispositivo compatibile che desideri mantenere costantemente connesso alla rete domestica tramite il router. Non manca il supporto a MU-MIMO e Mesh, entrambe tecnologie in grado di migliorare il segnale WiFi.

In breve, il primo utilizza diversi terminali radio per connettersi a diversi dispositivi, in modo da ottimizzare la comunicazione tra di loro, il secondo individua la direzione e la forza del segnale proveniente da ciascun dispositivo e regola di conseguenza l’intensità del segnale, dove è più necessario.

Il FRITZ! Box 6850 LTE è compatibile anche con i dispositivi DECT, siano essi cordless, o con i dispositivi dedicati alla Smart Home prodotti da AVM, tra cui prese smart per interni ed esterni, lampadine, termostati. A tale scopo, tramite MyFRITZ! puoi controllare completamente il router e visualizzare i dispositivi collegati alla rete. È anche compatibile con il FRITZ! App Smart Home, da cui è possibile controllare tutti i dispositivi smart dell’azienda tedesca.

Al momento della stesura di questo articolo, il FRITZ! Il box 6850 LTE non è ancora disponibile nello store italiano di AVM ma dovrebbe diventarlo presto, al costo di 199,00 euro. Se si considera che il suo fratello maggiore costa 349,00 euro di listino (anche se su Amazon è possibile trovarlo facilmente a prezzi inferiori), la nuova release potrebbe far gola a molti, soprattutto visto il prezzo decisamente più basso ma prestazioni all’altezza di la comprovata qualità dell’acclamato FRITZ! Router box.