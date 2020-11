CoopVoce: due nuove offerte e una sorpresa per il futuro degli utenti

CoopVoce non funge più solo da contorno all’operato dei grandi gestori che dominano la telefonia mobile. Il famoso provider virtuale infatti adesso gioca un ruolo davvero protagonista, proponendo offerte di alto livello ma soprattutto con tanti contenuti disponibili.

Quello che era un vero e proprio tallone d’Achille in passato, adesso è diventato un punto di forza. Gli utenti, come è risaputo, usualmente si lamentavano di quanto fossero esigui i contenuti proposti nelle offerte di CoopVoce, ma adesso c’è aria di novità. Sono nate infatti diverse offerte proposte a ripetizione sul sito ufficiale che hanno dimostrato la presenza di una nuova strategia adottata dall’azienda. L’obiettivo è quello di concedere soluzione perfetta o quasi dal punto di vista del rapporto tra qualità, quantità e prezzo. L’esempio è la ChiamaTutti 10 che costa solo 9 euro e offre 1000 SMS verso tutti, minuti senza limiti e 10 giga in 4G per navigare sul web.

CoopVoce: non solo offerte ma anche uno sguardo al futuro prossimo con rete potenziata

Il gestore virtuale sta anche provando a migliorare le sue infrastrutture e di certo non ne fa segreto.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.