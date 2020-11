I nuovi prezzi lanciati nel periodo da Comet, in attesa di scoprire cosa l’azienda ha riservato per il Black Friday, sono assolutamente da far girare la testa, poichè rappresentano uno dei livelli più alti, in termini di scontistica, raggiunti nel mese di Novembre.

Il volantino Comet, a differenza delle campagne promozionali di altre concorrenti del mercato, è disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto direttamente anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso la spedizione presso il proprio domicilio è gratuita, solo ed esclusivamente però nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dai prodotti scelti.

Comet: grandissime sorprese per tutti gli utenti

I prodotti su cui Comet ha voluto focalizzare la propria attenzione rientrano nella fascia alta del settore della telefonia mobile, e sono in parte rappresentati dall’ottimo Samsung Galaxy S20+, in vendita ufficialmente nel periodo corrente a soli 699 euro. Un prezzo abbordabilissimo per uno dei migliori smartphone in circolazione, sopratutto considerato che viene commercializzato in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Discorso molto simile per l’Apple iPhone 11, anche in questo caso parliamo di un vero top di gamma del settore, in commercio ad uno dei prezzi più bassi di sempre, data la presenza di iPhone 12, soli 599 euro. Tutte le altre offerte del volantino Comet sono riassunte nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo come galleria fotografica.