Coronavirus: non dimenticate di pulire e sanificare lo smartphone

L’agenzia governativa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ha gestito una ricerca sulla durata del virus su una superficie. Ciò che è emerso non è molto positivo: il Coronavirus è in grado di resistere sulle superfici fino a 28 giorni. Nulla di allarmante però, in quanto le sperimentazioni di laboratorio sono avvenute in condizioni particolari e non replicabili nella vita di tutti i giorni. Secondo gli studi il virus ha vita più longeva quando si trova al buio e a una temperatura di circa 20°.

Ciononostante ogni giorno ci esponiamo a rischi piuttosto elevati, soprattutto chi lavora con il pubblico o deve prendere i mezzi pubblici. Quali sono dunque gli oggetti che più utilizziamo durante il giorno? Senza dubbio gli smartphone, i quali possono arrivare ad ospitare fino a dieci volte i batteri di un asse del wc. La cosa migliore da fare in questi casi è di tenere alta l’attenzione e disinfettare costantemente i propri dispositivi. Come fare?

Coronavirus: come effettuare la pulizia

È fondamentale utilizzare un panno morbido come quelli in microfibra. Per quanto riguarda il detergente, è vivamente sconsigliato l’uso di disinfettanti a base di candeggina o alcol (etanolo) al 75%, solventi, acido peracetico o cloroformio. Si tratterebbe di soluzioni troppo aggressive: meglio, invece, inumidire il panno con acqua (distillata) e sapone (molto diluito, quello per i piatti o delicato). O ancora, con uno specifico gel detergente per display. In alternativa possono essere utilizzate anche salviette umidificate. Prima di iniziare ad effettuare la disinfezione ricordate sempre di staccare gli alimentatori.