Su Google ci sono novità, in particolare per questi servizi:

GOOGLE FOTO

GOOGLE DRIVE

YOUTUBE MUSIC

STREET VIEW

Tutti gli aggiornamenti principali

Google vuole migliorare Foto, perfezionando ulteriormente gli algoritmi di riconoscimento, gli stessi algoritmi che già da diverso tempo permettono di riconoscere automaticamente paesaggi, persone o addirittura frasi grazie alla tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

La nuova funzione è attualmente disponibile solo sui dispositivi Android.

Google Drive permetterà di accedere ai file crittografati direttamente dall’app Android: lo suggeriscono le stringhe di codice osservate da XDA Developers nel corso dell’ultimo teardown della versione 2.20.441.06.40. Le informazioni ci permettono di confermare che molto presto sarà possibile:

aprire file crittografati in Drive

scaricare e decrittografare i file

YouTube Music ha preso definitivamente il posto di Google Play Musica e ora riceve una serie di novità per la schermata home.

Playlist personalizzate: la schermata home di YouTube Music include fino a sette nuove playlist personalizzate e create appositamente per gli utenti in base al contesto (Allenamenti, Relax, Studio e altro ancora). Ogni playlist è in costante aggiornamento e varierà ogni volta che la si avvia.

Nuova barra attività: nella scheda home è adesso presente una nuova barra della attività che consente di accedere facilmente alla musica in base a quattro attività in primo piano, tra cui: Allenamento, Concentrazione, Relax e Pendolarismo

Entrambe le nuove funzioni sono attualmente in distribuzione su Android e iOS.

L’app Google Street View per Android, da diversi giorni permette di acquisire e caricare le immagini a 360° per Street View direttamente dal proprio dispositivo, anche senza l’ausilio di una cam apposita.

La funzionalità può essere avviata dal menù hamburger laterale e riesce ad oscurare automaticamente sia i volti, sia le targhe riprese durante la registrazione.