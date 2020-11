Dopo aver da poco annunciato il suo smartphone medio di gamma, il produttore cinese Honor si sta preparando per l’arrivo ufficiale della nuova serie di device top di gamma, ovvero i nuovi Honor V40. Questi ultimi sono già stati protagonisti di numerose indiscrezioni in queste settimane, ma ora sono trapelati alcuni rumors che ci hanno svelato le presunte specifiche tecniche.

Honor V40 in arrivo a breve: ecco le presunte specifiche

I nuovi device premium del produttore cinese dovrebbero arrivare in veste ufficiale per il mercato mobile attorno al mese di dicembre. Nel frattempo, però, non mancano le indiscrezioni e i leaks. In queste ultime ore, in particolare, il leaker @RODENT950 ha pubblicato sulla propria pagina di Twitter un post in cui ha svelato quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche di questi dispositivi.

Secondo quanto riportato dal leaker, la nuova serie di smartphone sarà caratterizzata da due modelli, ovvero Honor V40 Pro e Honor V40 Pro+, seguendo un po’ le orme della casa madre Huawei. Oltre a questo, dal punto di vista tecnico entrambi i modelli dovrebbero poter contare su un ampio display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Nello specifico, secondo il leaker ci troveremo di fronte a uno schermo leggermente curvo ai lati con una diagonale pari a 6.72 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+.

Le prestazioni dei due device, poi, sembra che saranno affidate a due processori differenti. La variante Pro dovrebbe infatti montare il SoC MediaTek Dimensity 1000+, mentre la variante Pro+ dovrebbe montare il SoC HiSilicon Kirin 9000. Sembra poi che il comparto fotografico avrà un sensore principale da 50 megapixel migliorato rispetto al passato e non dovrebbe poi mancare il supporto alla super ricarica rapida da 66W. Vedremo se queste indiscrezioni verranno o meno confermate.