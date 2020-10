Come anticipato da precedenti rumori e teaser ufficiali, l’azienda cinese Honor ha annunciato sul mercato mobile il nuovo Honor 10X Lite. Si tratta, in realtà, di un re-branded di Huawei P Smart 2021. Tra i due dispositivi, infatti, non cambia praticamente nulla.

Ecco svelato ufficialmente il nuovo Honor 10X Lite

Solitamente il brand Honor presenta dopo qualche tempo le sue versioni degli smartphone presentati dalla casa madre Huawei, e ora l’azienda ha presentato in particolare la sua versione di Huawei P Smart 2021 (da poco disponibile per il mercato italiano). Dal punto di vista estetico, lo smartphone si caratterizza per la presenza di un display IPS LCD con un foro centrale e sul posteriore sono invece collocati i quattro sensori fotografici. Questi ultimi, nello specifico, sono composti da un sensore principale da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e due ulteriori sensorinfotografici da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece caratterizzata da un sensore fotografico da 8 megapixel.

Proprio come sul suo fratello gemello, il nuovo device a marchio Honor è alimentato dal processore HiSilicon Kirin 710. Per quanto riguarda il software, troviamo Android 10 con l’interfaccia utente MagicUI in versione 3.1. Anche su questo device mancano i Google Mobile Services, ma al loro posto sono comunque presenti i nuovi servizi di casa Huawei, ovvero i Huawei Mobile Services.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor 10X Lite per il momento sarà disponibile all’acquisto in Arabia Saudita in diverse colorazioni (Midnight Black, Emerald Green e Icelandic Frost). Il suo prezzo di vendita attuale, invece, è pari a circa 180 euro al cambio.