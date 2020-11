Samsung ha appena introdotto una ventata di novità per il suo Galaxy Store, la piattaforma dove ospita tutte le applicazioni dedicate ai suoi dispositivi.

Le novità consistono in un rinnovamento dell’interfaccia grafica per il Galaxy Store di Samsung: dopo l’aggiornamento l’interfaccia utente prevedrà due sezioni principali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung rinnova il proprio Galaxy Store, ecco le novità

Tornando alle due sezioni, la prima che includerà le app e la seconda dedicata interamente ai giochi. Inoltre, gli utenti potranno guadagnare punti per ogni acquisto nella sezione giochi, per poi rispenderli sempre all’interno del Galaxy Store. Non è una sorpresa, quindi, che con l’ultimo aggiornamento al Galaxy Store, i giochi siano stati il focus principale.

Samsung infine ha anche posto l’accento sul fatto che, almeno nella regione statunitense, il Galaxy Store risulta ancora l’unico store dal quale è possibile scaricare ufficialmente Fornite. Le novità appena introdotte da Samsung arriveranno probabilmente tramite un aggiornamento via server, dunque potreste già averle ricevute sul vostro Galaxy.

Vi ricordo infatti che il colosso Epic Games, creatore di Fortnite, è ancora in lite con Apple per quanto riguardano le commissioni che quest’ultima richiede all’interno del proprio store. Ormai da qualche settimana il gioco non è più disponibile per i dispositivi con sistema operativo iOS. L’aggiornamento del Galaxy Store è ora in fase di distribuzione, e non ci risulta che abbia raggiunto ancora l’Italia: ad ogni modo, al solito, sarà solo questione di un po’ di tempo prima che arrivi su tutti i dispositivi. Andate a vedere se l’avete già ricevuto!.