Bennet racchiude nella propria campagna promozionale un volantino che potremmo quasi definire da pazzi, un buonissimo insieme di sconti e di prezzi bassi, con i quali gli utenti possono davvero pensare di spendere poco, senza rinunciare alla qualità generale del prodotto che verrà aggiunto al carrello.

La validità della campagna promozionale non cambia rispetto al passato, sarà possibile accedervi direttamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I dispositivi che verranno acquistati, inoltre, godranno di garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto saranno commercializzati in versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore stesso.

Bennet: gli sconti sono da impazzire

Il quantitativo di sconti attivati direttamente da Bennet non è particolarmente elevato, oltre che essere indirizzato verso una determinata fascia di prezzo. Il prodotto maggiormente rappresentativo è rappresentato sicuramente dall’Apple iPhone 8, un top di gamma decaduto, a causa degli anni di permanenza sul mercato, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 339 euro. Chiaramente non è al livello di un Galaxy S20 o similari, ma può ancora dire la sua, sopratutto tra gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone di piccole dimensioni (ricordatevi infatti che ha un display da 4,7 pollici).

Sono presenti anche alternative per quanto riguarda il mondo Android, tutte rappresentate da Xiaomi Redmi 9A, Galaxy A41 o Galaxy A20e, in vendita complessivamente a meno di 199 euro. Il volantino Bennet, almeno nelle parti legate alla tecnologia, è riassunto qui sotto.