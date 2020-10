Emily in Paris, The Haunting, L'alienista: le serie tv Netflix di ottobre

4 Blocks (TNT/Prime Video), 13 Reasons Why (Netfix), Absentia (AXN/Amazon), A Discovery of Witches (Sky Uk), After Life (Netflix), A House Divided (UMC), All American (The CW), All Rise (CBS), A Million Little Things (ABC), Alexa & Katie (Netflix), American Dad (TBS), Altered Carbon (Netflix). E American Gods (Amazon), American Horror Story (FX), Animal Kingdom (TNT), American Housewife (ABC), Another Life (Netflix), A.P. Bio (NBCUniversal Streaming), Archer (FXX), Atlanta (FX), Atypical (Netflix) e Avenue 5 (HBO).

Questi sono solo alcuni dei nomi di serie televisive riconfermate sulle varie piattaforme streaming. Su Netflix in particolare ci sono anche serie appena arrivate come Emily in Paris, The Haunting, L’alienista. Sveliamo le trame di ognuna di queste.

Emily in Paris, The Haunting, L’alienista: i nuovi arrivi del mese di ottobre

Iniziamo da una delle più leggere in lista. Chiamasi Emily in Paris, un capolavoro di Darren Star. Questa parla di Emily, responsabile del marketing di una società a Chicago. Durante lo svolgimento della serie la ragazza viene mandata per rinnovarne l’immagine social e da qui Emily inizia una nuova vita nella ville lumière tra feste a base di alcool e sfide intriganti.

Scendiamo invece nel macabro con The Haunting, la serie basata sulle storie legate alla Hill House, una casa che si dice sia infestata da oscure presenze. I primi a studiarne l’esistenza sono il professore David Marrow, il quale porta con sé tre ragazzi: Eleanor, Theo e Luke. Essi rimangono incastrati all’interno della casa, circondati dai fantasmi pericolosi e minacciosi.

L’alienista invece è ambientata nella New York del 1896 ed è strutturata sulla base di alcuni delitti. L’assassino commette i diversi omicidi per impossessarsi dei corpi di minori in cambio di denaro. Nessuno si vuole occupare del caso, tranne un gruppo di detective che si riunisce per risolverlo, utilizzando strani mezzi mai usati prima.