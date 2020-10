Una delle principali misure per contrastare la diffusione di Covid-19 in tutto il paese, è in assoluto l’obbligo di indossare la mascherina. Quest’ultima, se indossata bene, frena la diffusione nell’etere delle goccioline espulse quando si respira, si tossisce o si fanno degli starnuti. Ciononostante, però, sono ancora molteplici le persone che non credono agli effettivi benefici della mascherina ed è con queste persone che bisogna fare i conti. Purtroppo, di fatto, questi ultimi hanno la concreta possibilità di contagiare tutti quelli con cui vengono a contatto, se ovviamente risultano essere contagiati.

Ciononostante, però, stando ad un recente studio pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, a quanto pare la mascherina, oltre ad evitare la fuoriuscita di goccioline, protegge in parte anche chi la indossa. Monica Gandhi, l’autrice dello studio, ha infatti dichiarato che “indossare la mascherina riduce la dose di virus con cui si viene a contatto, portando, eventualmente, a infezioni più lievi o addirittura asintomatiche”

Covid-19: mascherine e asintomatici

Diversi studi condotti su alcune cavie, hanno dimostrato come essere esposti ad una maggiore quantità di particelle infette, aumenta il rischio di contrarre forme di Covid-19 molto più gravi. La mascherina, quindi, riduce estremamente la possibilità essere contagiati e, nel caso in cui avvenga l’infezione, quest’ultima potrebbe essere molto più lieve o addirittura asintomatica.

L’autrice della ricerca, ha poi continuato affermando che “Su alcune navi da crociera dove si sono verificati dei focolai, l’uso delle mascherine ha fatto sì che aumentasse il numero dei contagi asintomatici”. In attesa di un vaccino ufficiale e definitivo, non ci resta quindi che indossare la mascherina.