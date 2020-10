Fra pochissime ore il produttore cinese Vivo presenterà ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone del suo sotto brand iQOO. Nello specifico, si tratta del nuovo medio di gamma Vivo iQOO U1x e, secondo gli ultimi rumori, verrà alimentato dal processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm.

Vivo iQOO U1x in arrivo il 21 ottobre

Come già accennato, il noto produttore cinese si appresta ad allargare la sua gamma di device e il nuovo smartphone ad essere annunciato apparterrà alla fascia media del mercato. Nonostante il suo debutto sia pressoché imminente, lo smartphone è stato avvistato in queste ore sullo store online JD.com, dove sono state riportate molte specifiche tecniche. Stando a quanto è stato riportato, il nuovo Vivo iQOO U1x avrà sotto al cofano il noto processore medio di gamma di Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 662. Come memoria, lo smartphone sarà disponibile in numerosi tagli comprendenti almeno 4 e 6 GB di RAM e almeno 64 e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, invece, questo smartphone non seguirà le ultime tendenze del momento. La parte frontale sarà infatti occupata da un display di tipologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.52 pollici e con un notch a goccia centrale a forma di V. La scocca posteriore ospiterà invece tre fotocamere posteriori e secondo i rumors queste ultime dovrebbero essere rispettivamente da 13+2+2 megapixel. Il sensore biometrico per lo sblocco dovrebbe essere posto sul frame laterale, mentre per quanto riguarda la batteria sembra che avrà una capienza pari a t000 mAh. Lo store online ha infine rivelato il presunto prezzo di vendita del nuovo Vivo iQOO U1x, il quale dovrebbe aggirarsi attorno ai 115 euro al cambio.