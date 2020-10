Iliad apre alla fibra, arrivano gli abbonamenti in casa: ecco da quando

La rincorsa di Iliad a tutti gli altri gestori che al suo arrivo erano chiaramente più addentrati nel mondo della telefonia mobile, sta avendo sempre più risultati positivi. Il provider, che arriva dalla Francia ma che si afferma come gestore italiano a tutti gli effetti, detiene oltre 6,5 milioni di utenti nel bel paese.

Questo grande risultato in poco più di due anni è merito della grande intraprendenza di Iliad, che fin dal primo momento ha scelto di lanciare offerte convenienti. Queste poi hanno una peculiarità: prezzi che non cambiano mai nel tempo. Anche a distanza di anni infatti gli utenti Iliad pagheranno sempre la stessa cifra mensile. Adesso però è il momento di fare un ulteriore salto in avanti, il quale sarà sancito con l’arrivo delle nuove promozioni per la rete fissa.

Iliade: la rete fissa è in arrivo il prossimo anno mentre si conferma la solita promo da 50 giga

Sul sito Iliad potete trovare ancora la promozione migliore secondo tanti utenti. Stiamo parlando della Giga 50, opzione che offre l’opportunità a tutti di avere il meglio. Ci sono infatti al suo interno verso le 7,99 € al mese minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G.

Nel frattempo l’accordo con Open Fiber porterà a tutti l’opportunità di sottoscrivere una nuova opzione per la casa marchiata da Iliad. Questa sarà disponibile in fibra ottica, quindi al massimo della velocità consentita. Il tutto sarà probabilmente disponibile entro la prossima estate 2021 in tutte le case d’Italia.