Iliad: ultimo giorno per avere i 100 Giga della promo Flash

Sottoscrivere una delle offerte di Iliad rappresenta una scelta molto saggia da parte degli utenti. Il tutto accade soprattutto quando si sta cercando un nuovo gestore che permetta di spendere di meno rispetto a quanto fatto con lo scorso provider.

Le promozioni di questo gestore proveniente dalla Francia sono diventate ormai delle vere e proprie istituzioni. Queste riescono a conciliare le migliori caratteristiche che risultano essere certamente convenienza, qualità e quantità. Iliad in questo momento è al quarto posto nella classifica generale dei gestori mobili, anche se i proclami per il futuro sono importanti. L’azienda sostiene infatti di poter arrivare ancora più in alto grazie alla sua ambizione ma soprattutto alle sue offerte che riescono a tenere stabile il prezzo.

Iliad: mentre si aspetta la rete fissa in fibra ecco che è l’ultimo giorno per sottoscrivere la Flash 100

La nuova Flash 100, ovvero la promozione che Iliad ha lanciato lo scorso 17 settembre, è ancora disponibile ma solo fino alla mezzanotte di oggi. Questa soluzione risulta la migliore in campo mobile almeno in questo momento, visti i suoi contenuti e il rapporto tra qualità e prezzo.

Si tratta di un’offerta che mette a disposizione contenuti importanti come minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo corrisponde ad una cifra di soli 9,99 € al mese e per sempre. Questa soluzione può essere sottoscritta anche dai già clienti semplicemente pagando il costo di attivazione.