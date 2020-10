Bennet continua nella propria opera di avvicinamento al cuore dei consumatori italiani, mediante il lancio di una campagna promozionale di qualità assoluta, il nuovo volantino SottoCosto racchiude davvero una miriade di ottime offerte tra cui sarà possibile scegliere.

Risparmiare con Bennet è divenuto con il tempo davvero molto più semplice del previsto, tutte le sue campagne promozionali non presentano limitazioni particolari, se non la possibilità di fruire degli stessi identici prezzi solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Bennet: ecco gli sconti da non perdere

Gli sconti Bennet sono a lungo definiti da non perdere per svariati motivi, in primis per la presenza di tanti prodotti al giusto prezzo finale di vendita, come l’Apple iPhone 11. Da tempo considerato il top di gamma più desiderato dagli utenti italiani, ad oggi presenta una cifra veramente ridicola, se confrontata con il listino originario, l’utente lo può acquistare spendendo solamente 598 euro.

In abbinata al suddetto si possono anche aggiungere le Apple Airpods, le cuffiette true wireless più desiderate dagli utenti, ed in grado di garantire prestazioni al top, dietro il pagamento di 109 euro per la versione con 24 mesi di garanzia legale.

Il volantino Bennet chiaramente cerca di strizzare l’occhio anche verso il mondo Android, e per questo decide di proporre al pubblico anche altri prodotti in promozione, marchiati Samsung e Huawei. Se volete conoscerli, e scoprire quali sono i prezzi del momento, aprite subito le pagine inserite qui sotto.