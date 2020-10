Come creiamo un obiettivo? Dalla banca online è possibile farlo ogni volta che vogliamo in pochissimi passaggi. Definisci un nome, un importo e l’immagine associata alla categoria per dare vita al tuo obiettivo e decidi quando vorresti raggiungerlo. Associa una categoria per ricevere le promozioni migliori per te e scegli come ripartire fra gli obiettivi le somme che aggiungi e levi da XME Salvadanaio. Dopo aver creato l’obiettivo, puoi alimentarlo come e quando vuoi e puoi modificare i modi in cui lo fai.