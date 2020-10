Sono passati appena pochi giorni dalla rivelazione di alcuni leak riguardanti il nuovo tema di Halloween su cui Epic starebbe lavorando. Fortnite, in vista del 31 ottobre, si prepara infatti a celebrare Halloween con un nuovo aggiornamento a tema e le novità potrebbero essere veramente molto interessanti.

Di particolare rilievo le novità nella mappa di Fortnitemares, in arrivo su Fortnite L’Incubo per fornire agli utenti un’esperienza tutta nuova.

Ecco le probabili novità dell’aggiornamento.

Novità per il capitolo 2 del celebre Battle Royale

Dopo le problematiche relative all’emote del personaggio di Wolverine, che ha vanificato gli sforzi di molti utenti di Fortnite, arriva un nuovo leak che sposta l’attenzione degli utenti sull’evento di Halloween.

Confermando le parole di Hypex di qualche giorno fa, i dataminer hanno scovato negli ultimi file di gioco disponibili un modello 3D di uno Scagnozzo che impugna il celebre Lancia Zucche, la celebre arma disponibile in Fortnite Salva il Mondo che ha fatto una rapida comparsa anche nella Battle Royale in occasione degli eventi speciali di Halloween. La presenza di questo personaggio nel codice di gioco lascia quindi presupporre l’arrivo di un nuovo boss per l’evento speciale, con un avversario nuovo di zecca da sconfiggere per accumulare armi e oggetti. L’avversario in questione secondo alcune teorie potrebbe essere proprio Mida. Ma non resta che attendere ulteriori conferme o il rilascio dell’aggiornamento per esserne sicuri.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito e nessun aggiornamento nel mondo della tecnologia.