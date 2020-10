Le Streghe: sbarca il trailer del film tratto dal romanzo di Roald Dahl

Ricordate Roald Dahl, l’ideatore di uno dei grandi classici della letteratura per ragazzi denominato Le Streghe? Ebbene, per la felicità di tutti, è tornato sugli schermi. La grande notizia è giunta alle orecchie degli appassionati grazie alla pubblicazione di un poster da parte di Warner Bros. Prima di iniziare a parlarvi delle news sul film, ci teniamo a ricordare che sono passati ben trenta anni dal romanzo di Dahl, portato al cinema da Nicolas Roeg nel 1990. Le Streghe vedeva partecipi degli attori di fama mondiale come Anne Hathaway (“Les Misérables”, “Il diavolo veste Prada”) e Octavia Spencer (“The Help”, “La forma dell’acqua”, “Il diritto di contare”), Stanley Tucci (“Hunger Games”, “Amabili resti”), Kristin Chenoweth (“Glee” e “BoJack Horseman”), Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno (“Atlanta” in TV) e Codie-Lei Eastick (“Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina”).

Le Streghe: il film degli anni ’90 si rinnova con Del Toro

Il capolavoro di Guillermo del Toro doveva fare la sua entrata nelle sale cinematografiche degli USA dal 9 ottobre 2020, ma il Coronavirus ha determinato un cambio di rotta. La Warner ha annunciato che negli Usa la pellicola sbarcherà solo sulla piattaforma streaming on demand HBO Max a partire dal 22 ottobre 2020; per il resto, l’Italia proseguirà la strada iniziale portando il film nelle sale dal 28 ottobre.

Ricordate la vecchia trama? Bruno era un giovane orfano che, alla fine del 1967, iniziò una vita con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. I due però furono costretti a fuggire per via di uno strano incontro con delle streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche. I fatti si complicarono ulteriormente quando, Bruno e la nonna si ritrovarono nella località balneare in cui Strega Suprema (Hathaway) riunì la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malvagi.