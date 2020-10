Dopo essere passata in rassegna per vari esecutivi la tassa del bollo auto non è stata abolita. Si continua a pagare incorrendo addirittura in aumenti dovuti alle nuove commissioni applicate con i sistemi PagoPA. Nonostante ciò esiste, almeno in alcune Regioni Italiane, la possibilità di evitare il pagamento con un risparmio di centinaia di euro spalmati su più anni. Un veto temporaneo ma non è detto che se ne possa disporre la proroga, così come di recente avvenuto in numerose realtà locali. Ecco le ultime novità.

Bollo Auto: è Gratis dopo l’addio delle cartelle in Italia

Realtà regionali come l’Emilia Romagna dispongono del no-tax per il bollo delle auto che si riduce a 0 Euro per effetto degli incentivi alla mobilità eco sostenibile. Chi sceglie di immatricolare un veicolo di tipo ibrido riceve uno sconto sostanzioso. Per coloro che andrebbero a pagare al massimo 191 Euro all’anno c’è il bollo gratis valido per un periodo di 3 anni a partire dalla richieste. Non tutte le amministrazioni hanno votato la fiducia alla manovra con gli altri casi che si riducono ad una proroga variabile a seconda dei casi che vediamo qui di seguito.