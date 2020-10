Una delle più grandi risorse che il web ha da offrire, se non la più grande, è sicuramente Wikipedia, la nota enciclopedia online che, da sola, vanta una miriade di possibilità davvero ampia, essa raccoglie a se in fati numerosissime informazioni, da quelle storiche a quelle scientifiche, senza tralasciare nessun campo della cultura e della conoscenza.

Ovviamente tutte queste possibilità hanno reso il noto sito di cultura uno tra i più visitati del pianeta ogni giorno, cosa che lo ha messo sotto gli occhi di tutti e obbligato perciò a mantenere un profilo a dir poco perfetto, sia dal punto di visto estetico che dal punto di vista delle informazioni in essa contenute, le quali vengono sempre tenute in costante aggiornamento e corrette immediatamente non appena viene notato un qualsiasi tipo di errore.

Arriva un cambiamento epocale

A quanto pare gli amministratoti di Wikipedia hanno deciso di apportare un cambiamento forse atteso da molti anni, non stiamo parlando delle notizie o dell’impostazione di layout del sito, bensì dell’estetica, Wikipedia cambierà look dopo dieci anni, un cambiamento molto atteso per mettere al pari la crescita estetica con quella dei contenuti.

Il cambiamento però, stando a dichiarazioni ufficiali, non sarà rapido e radicale, bensì graduale e leggero passo dopo passo, fino al 2021 quando esso sarà ultimato.

Oltre ad un restyling grafico poi, verranno introdotte alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio una barra laterale in alto a sinistro per scorrere rapidamente i paragrafi.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che i cambiamenti se andati a buon fine diventeranno di default per il 2021 e daranno inizio ad una campagna che manterrà sempre in aggiornamento anche il alto estetico della piattaforma, dopo dieci anni il cambiamento è arrivato.