Unieuro è davvero senza pietà, il volantino Passione Casa attivato nell’ultimo periodo raccoglie tantissime offerte che possono davvero aiutare gli utenti a spendere poco o niente nell’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale e non solo. Il risparmio è notevole, a patto che naturalmente si seguano le indicazioni dell’azienda.

Come avete potuto già immaginare dalla nomenclatura del volantino, il fulcro centrale della campagna è rappresentato dagli elettrodomestici, coloro che acquisteranno uno dei modelli selezionati avranno l’opportunità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, è importante ricordarlo, non sarà necessario superare un determinato livello di spesa o quant’altro, ma basterà scegliere il modello selezionato.

Unieuro: tutte le offerte da non perdere

All’interno del volantino Unieuro si possono trovare davvero tante offerte da cogliere assolutamente al volo, tra queste spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20, un dispositivo che da tempo gli utenti vorrebbero poter acquistare, ma molto spesso ritenuto irraggiungibile per il prezzo elevato. La svalutazione temporale lo ha reso maggiormente accessibile, infatti oggi è possibile richiederlo a soli 599 euro, ovviamente in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Le alternative non mancano, anche se le migliori occasioni si hanno riducendo le aspettative ed il prezzo finale di vendita, ecco infatti comparire prima LG Velvet con i suoi 549 euro, per poi scendere verso Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi 9, Oppo A72, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A71 e similari.

Tutti i dettagli relativi al volantino Unieuro discusso nell’articolo sono disponibili nelle pagine inserite qui sotto.